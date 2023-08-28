Дым поднимается в небо рядом со зданием национального цирка. В ГСЧС сообщили, что горит отселенное здание.

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Что известно о пожаре в центре Киева

В ГСЧС сообщили, что возгорание возникло на улице Дмитровская, 4. Пожар вспыхнул в одноэтажном недействующем здании в 15:14.

В 15:37 возгорание локализовало на площади 150 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте продолжают работать спасатели, ликвидация пожара продолжается. Предварительно потерпевших нет,

– сообщили в ГСЧС.

Пожар в Киеве: фото ГСЧС и киевские телеграмм-каналы

Отметим, что 29 августа в Киеве на Печерске возник масштабный пожар. Все началось с того, что произошло возгорание в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Огонь распространился на крышу строения на общей площади 1000 "квадратов". Жителей дома, где произошел пожар, пришлось эвакуировать.