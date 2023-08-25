Около 14:50 в сети появились фото и видео пожара в Киеве, который был виден из разных уголков города. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар произошел в Печерском районе.

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Площадь пожара составила 1000 "квадратов"

По информации Кличко, возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома. Огонь распространился на крышу строения на общей площади 1000 "квадратов".

Мэр Киева заявил об эвакуации жителей дома, где произошел пожар.

Пожар в Киеве: смотрите видео

В ГСЧС рассказали, что в 14:15 получили сообщение о пожаре по адресу: ул. Екатерины Билокур, 8, возникшей в одной из квартир на последнем этаже трехэтажного жилого дома, с распространением на крышу.

Спасатели эвакуировали 6 человек. По состоянию на 15:25 на месте продолжали работать спасатели, ликвидация пожара продолжалась.

В 16:02 Виталий Кличко сообщил, что пожарно-спасательные службы ликвидировали пожар в жилом доме в Печерском районе. Одной пострадавшей 21-летней девушке медики оказали помощь на месте.

В ГСЧС уточнили, что в 15:37 возгорание локализовано и в 15:55 – ликвидировано. На месте происшествия работало 68 спасателей и 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Пожар в Печерском районе / Фото ГСЧС

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