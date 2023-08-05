В ГСЧС в комментарии 24 Каналу сообщили, что пожар произошел в складском здании. Сообщается, что пожар ориентировочно на площади в 200 квадратных метров.

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Пожар возник в складском здании

Подразделения ГСЧС уже работают на месте пожара. Однако по состоянию на 15:26 пожар не удалось локализовать. Больше деталей в ГСЧС пообещали сообщить впоследствии.

В то же время в сети публикуют фотографии пожара в Оболонском районе Киева. Над столицей из-за пожара виден серый дым. Также в сети пишут, что пожар якобы произошел на СТО.

Пожар в Оболонском районе / Фото "Реальный Киев"

Пожары в Киеве: предварительные новости