В ГСЧС в комментарии 24 Каналу сообщили, что пожар произошел в складском здании. Сообщается, что пожар ориентировочно на площади в 200 квадратных метров.
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Пожар возник в складском здании
Подразделения ГСЧС уже работают на месте пожара. Однако по состоянию на 15:26 пожар не удалось локализовать. Больше деталей в ГСЧС пообещали сообщить впоследствии.
В то же время в сети публикуют фотографии пожара в Оболонском районе Киева. Над столицей из-за пожара виден серый дым. Также в сети пишут, что пожар якобы произошел на СТО.
Пожар в Оболонском районе / Фото "Реальный Киев"
Пожары в Киеве: предварительные новости
- Утром 21 июля в Киеве вспыхнул пожар в магазине. Пожар площадью 120 квадратных метров произошел в двухэтажном здании. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал.
- Также с утра 13 июля в медицинском учреждении в Подольском районе Киева вспыхнул пожар.
- Там загорелось помещение мастерской. С цокольного этажа медицинского учреждения, где произошло возгорание, пожар распространился на площадь 20 квадратных метров.
- К счастью, обошлось без жертв или пострадавших. Из здания было спасено около 60 человек, среди которых и персонал медучреждения и их посетители.
- Также добавим, что 9 июля мощный пожар вспыхнула на Броварском шоссе в Киеве на АЗС "KLO" между станциями метро "Дарница" и "Черниговская".
- Причиной пожара стало то, что в АЗС на высокой скорости въехало авто, в результате чего прогремел взрыв. Водитель кабриолета Audi не справился с управлением и влетел в колонку на автозаправочной станции.
- Трое пострадавших были пассажирами автомобиля. Их госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. В полиции сообщили, что в результате пожара на АЗС выгорело 9 автомобилей. Также пожар полностью уничтожил административное здание, где находились кафе, склады и кассу.