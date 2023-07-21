На место возгорания сразу выехали спасатели. В ГСЧС 24 Каналу сообщили, что, по предварительным данным, загорелся магазин.

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Подробности пожара

Около 8 утра в социальных сетях появились кадры пожара возле моста в районе Метро. Перед мостом быстро образовалась пробка.

В пресс-службе уточнили, что пожар площадью 120 кв. метров произошел в 2-этажном здании. Предварительно это магазин.

В 08:40 спасатели успешно потушили возгорание. Пострадавших нет. В настоящее время правоохранители устанавливают причину пожара.

Пожар в Киеве: фото

Недавно в Киеве горело медучреждение

Утром 13 июля около 10:56 в медицинском заведении Киева в Подольском районе столицы вспыхнул пожар. Там загорелось помещение мастерской.