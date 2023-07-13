Вскоре после возгорания о чрезвычайной ситуации сообщили оперативно-координационному центру Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. На место происшествия сразу отправились спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

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Спасли около 60 человек

Как сообщили в ГСЧС, пожар возник в помещении мастерской. С цокольного этажа медицинского учреждения, где произошло возгорание, оно распространилось на площадь 20 квадратных метров.

Однако разгореться пожару не дали – уже в 11:26 его локализовали, а в 11:31 – ликвидировали.

Вместе с гашением спасатели занимались и эвакуацией людей. Как отметили в ГСЧС, всего вывели на свежий воздух около 60 человек, среди которых и персонал медучреждения, и его посетители. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.

Всего на месте происшествия работали 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 23 спасателя личного состава. Причину и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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