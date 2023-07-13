Невдовзі після загоряння про надзвичайну ситуацію повідомили оперативно-координаційному центру Головного управління ДСНС України у Києві. На місце події одразу відправилися рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

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Врятували близько 60 людей

Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла в приміщенні майстерні. З цокольного поверху медичного закладу, де трапилося загоряння, вона поширилися на площу 20 квадратних метрів.

Однак розгорітися пожежі не дали – уже об 11:26 її локалізували, а об 11:31 – ліквідували.

Разом з гасінням рятувальники займалися і евакуацією людей. Як зазначили в ДСНС, загалом вивели на свіже повітря близько 60 осіб, серед яких і персонал медзакладу, і його відвідувачі. На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих.

Загалом на місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 рятувальники особового складу. Наразі причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

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