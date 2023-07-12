Чи є постраждалі чи жертви внаслідок пожеж – поки невідомо. Про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Особливий режим в Охінському районі
За даними росЗМІ, було запроваджено особливий протипожежний режим в Охінському районі на півночі Сахаліну.
Зазначається, що Охінський міський округ займає саму північну територію Сахаліну, належить до районів Крайньої Півночі. У районі мешкає близько 22 тисячі осіб.
В Єкатеринбурзі – пожежа біля ЛЕП
Вночі також було локалізовано пожежу поряд з ЛЕП в Єкатеринбурзі на 1,5 тисячі квадратних метрів.
Згодом виявилось, там горіли дерев'яні піддони та будівельні побутовки на 1 300 квадратних метрах. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що поряд розташована ЛЕП.
Пожежа в Єкатеринбурзі / фото росЗМІ
У Курську пожежа охопила будинок
У російському Курську на Магістральному сталася пожежа. За попередніми даними, горить житловий будинок. Подробиці поки невідомі.
Пожежа у Курську / фото росЗМІ
Масштабні пожежі атакують Росію: останні новини
- Нещодавно у російському місті Великому Новгороді трапилася потужна пожежа на ТЕЦ. Вогонь охопив територію на площі 2 300 квадратних кілометрів. Як виявилось, пожежа виникла на Лузькій ТЕЦ. Була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі.
- У російському Шебекіно рано-вранці 8 липня було дуже яскраво. Пожежі спалахнули одразу в кількох місцях.
- 6 липня у центрі Москві спалахнув елітний ресторан. На місце події виїхали пожежники. Також там горів бізнес-центр, внаслідок чого є один загиблий. Своєю чергою, в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.