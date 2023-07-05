Росіяни не повідомляють, що спровокувало пожежу
Пожежа виникла на Лузькій ТЕЦ. Була загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, пише 24 Канал.
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На відео з місця події помітно, що пожежа була дуже сильною. У міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що загоряння трапилося у виробничому приміщення. Яка причина – не повідомляють. Водночас місцеві телеграм-канали написали, щоб перед пожежею було чути сильний вибух.
До гасіння пожежі залучили 30 рятувальників та 9 одиниць пожежної техніки. Трасу, на якій розташована ТЕЦ, довелося перекрити. О 20:36 за місцевим часом вогонь локалізували. За даними відомства, постраждалих немає.
Дивіться відео пожежі на Лузькій ТЕЦ:
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