Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. 24 Канал зібрав відео, які поширювали у мережі очевидці. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко відреагував на сьогоднішній інцидент і зазначив, що Росія занурюється у техногенний колапс.
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Подейкують, що ефект лінзи, з наступним задимленням, мали місце на території Центрального ремонтно-механічного заводу в Кузьминках. Все глибше і глибше Росія занурюється в техногенний колапс. Ай-яй-яй,
– написав Олександр Коваленко.
У Москві горів ремонтно-механічний завод: відео
Російські ЗМІ повідомляли, що займання сталось на даху будівлі, а його площа становила 100 квадратних метрів. Пізніше з'явилося уточнення, що пожежу на тій же площі локалізували, а згодом погасили. Палахкотіли бітум і утеплювач, через що було багато диму.
Людей із будівлі, звісно ж, довелось евакуювати.
Більше відео сьогоднішньої пожежі у Москві:
У Росії усе частіше стаються дивні пожежі
- У російському Брянську вчора, 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. З невідомих причин горів військовий госпіталь.
- А поблизу Єкатеринбурга, нібито, згорів штаб дивізії Центрального військового округу Росії.
- Щодо столиці країни-агресора, Росії, то 15 червня у центрі Москви сталося займання у будівлі громадської палати та апарату уповноваженого при президентові Росії з прав дитини. Причиною стало замикання проводки.