Наразі на місці рятувальники продовжують розбирати завали. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Свердловській області Росії згорів штаб військової дивізії
Пропагандисти наголошують, що займання нібито сталося в кабінеті командира дивізії на другому поверсі будівлі. В той час у всіх співробітників штабу буцімто був вихідний, однак командування цього військового формування все ж мала доступ до цього приміщення.
Будівля штабу дивізії Центрального військового округу Росії згоріла вночі 18 червня / Фото з російських телеграм-каналів
Згодом росіяни викликали пожежників, які начебто гасили пожежу до ранку 19 червня. За попередніми даними, внаслідок пожежі є руйнування будівлі.
Приблизне розташування селища Єлань Свердловської області Росії / Скриншот 24 Каналу
Самі окупанти заявили, що причиною пожежі, ймовірно, могло стати "замикання проводки". Пропагандисти також стверджують, що цій військовій будівлі вже 50 років і пожежа там буцімто відбувалися вже не вперше.
У Росії постійно трапляються займання
- У російському Брянську 18 червня, спалахнула масштабна пожежа. Там загорілася будівля військового шпиталю окупантів.
- До цього пізно вночі 16 червня у Курську вчергове розквітла "бавовна". Горів склад текстильного підприємства "Бел-Поль", а площа загоряння становила 2 тисячі метрів квадратних.
- Також 15 червня у центрі Москви сталося займання у будівлі громадської палати та апарату уповноваженого при президентові Росії з прав дитини. Причиною стало замикання проводки.