Російські медіа інформують, що велика пожежа сталася у Володарському районі Брянська, пише 24 Канал. Пожежа спалахнула у військовому госпіталі для ветеранів.
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Пожежа сталася у військовому госпіталі для ветеранів
У мережі публікують світлини та відео пожежі, яку видно з різних куточків Брянська та околиць російського міста. На світлинах та відео чітко помітно, що в небо внаслідок пожежі в госпіталі здіймається густий сірий дим.
У Брянську горить військовий госпіталь для ветеранів: дивіться відео
За повідомленням пропагандистів, відкрите горіння в госпіталі в Брянську ліквідовано. Повідомлялося, що горіло бітумне покриття на даху. У деяких російських телеграм-каналах мовиться, що горить госпіталь, будівництво якого триває. Тобто він ще не був зданий в експлуатацію.
Однією з можливих причин називають нібито диверсію. Та кому потрібен недобудований госпіталь – не відомо. Губернатор регіону Алєксандр Богомаз ситуацію не коментував.
Масштабна пожежа у військовому госпіталі в Брянську: дивіться відео
Крім того, у повідомленні мовиться, що постраждалих внаслідок пожежі немає. Водночас у Росії поки нічого не кажуть, що стало причиною пожежі, зокрема, чи хтось випадково не курив у непередбаченому для цього місці.
Масштабна пожежа спалахнула у військовому госпіталі Брянська / Фото з російських телеграм-каналів
"Бавовна" завітала до Курська та Москви
- Пізно вночі 16 червня у російському Курську розквітла "бавовна" на складі з пухом. Горів склад текстильного підприємства "Бел-Поль". Площа загоряння орієнтовно складала 2 тисячі метрів квадратних.
- Перед пожежею нібито сталася "бавовна", адже невідомий безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красникове Курської області.
- Додамо, що 15 червня у центрі Москви сталося загоряння у будівлі громадської палати та апарату уповноваженого при президентові Росії з прав дитини.
- У цей же день у російському Краснодарі місцеві пабліки повідомляли про вибух у місті. Проте місцева влада не надала інформацію про звуки вибухів.