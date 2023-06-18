Российские медиа информируют, что большой пожар произошел в Володарском районе Брянска, пишет 24 Канал. Пожар вспыхнул в военном госпитале для ветеранов.
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Пожар произошел в военном госпитале для ветеранов
В сети публикуют фотографии и видео пожара, который видно из разных уголков Брянска и окрестностей российского города. На фотографиях и видео ясно заметно, что в небо в результате пожара в госпитале вздымается густой серый дым.
В Брянске горит военный госпиталь для ветеранов: смотрите видео
По сообщению пропагандистов, открытое горение в госпитале в Брянске ликвидировано. Сообщалось, что горело битумное покрытие на крыше. В некоторых российских телеграм-каналах говорится, что горит госпиталь, строительство которого продолжается. То есть, он еще не был сдан в эксплуатацию.
Одной из возможных причин называют якобы диверсию. Но кому нужен недостроенный госпиталь – неизвестно. Губернатор региона Александр Богомаз ситуацию не комментировал.
Масштабный пожар в военном госпитале в Брянске: смотрите видео
Кроме того, в сообщении говорится, что пострадавших в результате пожара нет. В то же время в России пока ничего не говорят, что стало причиной пожара, в частности, не курил ли кто-то случайно в неположенном для этого месте.
Масштабный пожар вспыхнул в военном госпитале Брянска / Фото из российских телеграм-каналов
"Хлопок" посетил Курск и Москву
- Поздно ночью 16 июня в русском Курске расцвел "хлопок" на складе с пухом. Горел склад текстильного предприятия "Бел-Поль". Площадь возгорания ориентировочно составляла 2 тысячи квадратных метров.
- Перед пожаром якобы произошел "хлопок", ведь неизвестный беспилотник атаковал башню связи в поселке Красниково Курской области.
- Добавим, что 15 июня в центре Москвы произошло возгорание в здании общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
- В этот же день в российском Краснодаре местные паблики сообщали о взрыве в городе. Однако местные власти не предоставили информацию о звуках взрывов.