В настоящее время на месте спасатели продолжают разбирать завалы. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Свердловской области России сгорел штаб военной дивизии
Пропагандисты отмечают, что возгорание якобы произошло в кабинете командира дивизии на втором этаже здания. В то время у всех сотрудников штаба якобы был выходной, однако командование этого военного формирования все же имело доступ к этому помещению.
Здание штаба дивизии Центрального военного округа России сгорело ночью 18 июня / Фото из российских телеграм-каналов
Впоследствии россияне вызвали пожарных, якобы тушивших пожар до утра 19 июня. По предварительным данным, в результате пожара происходит разрушение здания.
Приблизительное расположение поселка Елань Свердловской области России / Скриншот 24 Канала
Сами оккупанты заявили, что причиной пожара, вероятно, могло стать "замыкание проводки". Пропагандисты также утверждают, что этому военному зданию уже 50 лет и пожар там якобы происходил уже не впервые.
В России постоянно случаются возгорания
- В российском Брянске 18 июня вспыхнул масштабный пожар. Там загорелось здание военного госпиталя оккупантов.
- До этого поздно ночью 16 июня в Курске в очередной раз расцвел "хлопок". Горел склад текстильного предприятия "Бел-Поль", а площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров.
- Также 15 июня в центре Москвы произошло горение в здании общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Причиной стало замыкание проводки.