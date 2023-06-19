Что стало причиной пожара, пока неизвестно. 24 Канал собрал видео, распространяемые в сети очевидцами. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отреагировал на сегодняшний инцидент и отметил, что Россия погружается в техногенный коллапс
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Поговаривают, что эффект линзы с последующим задымлением имели место на территории Центрального ремонтно-механического завода в Кузьминках. Все глубже и глубже Россия погружается в техногенный коллапс. Ай-яй-яй,
– написал Александр Коваленко.
В Москве горел ремонтно-механический завод: видео
Российские СМИ сообщали, что возгорание произошло на крыше здания, а его площадь составляла 100 квадратных метров. Позже появилось уточнение, что пожар на той же площади локализовали, а затем потушили. Полыхали битум и утеплитель, из-за чего было много дыма.
Людей из здания, конечно, пришлось эвакуировать.
Больше видео сегодняшнего пожара в Москве:
В России все чаще случаются странные пожары
- В российском Брянске вчера, 18 июня, разразился масштабный пожар. По неизвестным причинам горел военный госпиталь.
- А вблизи Екатеринбурга, якобы, сгорел штаб дивизии Центрального военного округа России.
- Что касается столицы страны-агрессора, России, то 15 июня в центре Москвы произошло возгорание в здании общественной палаты и аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Причиной стало замыкание проводки.