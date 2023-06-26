Та про все по черзі. Про пожежу у містечку в Підмосков'ї стало відомо близько 22 години. Відео з вогнем, який охопив 13, 14 та 15 поверхи 25-поверхового житлового будинку за адресою Піонерська, 13, поширили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Водночас з'явилась інформація про те, що з будинку випали 2 людей. Спершу повідомлялось, що вони вистрибнули з вікна 13 поверху через пожежу.

Згодом стало відомо, що загинули рятувальник та ще одна людина. Спочатку ЗМІ повідомляли, що це дитина, проте згодом з'явились нові деталі.

Підпал через сварку

Найімовірніше, причиною пожежі стала сімейна сварка жителів 14 поверху. Чоловік у пориві гніву під час суперечки із дружиною підпалив квартиру. Вона миттєво зайнялась, а вогонь перекинувся на сусідні оселі.

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Загинув начебто саме чоловік-палій. Він зірвався з висоти, коли його намагалися врятувати. Власне через нього у вогняній пастці на балконі опинився і рятувальник Рустам Набітов. Він нібито не витримав пекельної температури і зістрибнув із балкона.

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Пожежу ліквідували

Майже через 2 години вогонь вдалось приборкати. У прокуратурі також назвали провідною версію з підпалом. Втім, на місці мають ще провести пожежно-технічну експертизу.

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