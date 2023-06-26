Но обо всем по очереди. О пожаре в городке в Подмосковье стало известно около 22 часов. Видео с огнем, охватившим 13, 14 и 15 этажи 25-этажного жилого дома по адресу Пионерская, 13, распространили российские СМИ, передает 24 Канал.

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В то же время появилась информация о том, что из дома выпали 2 человека. Сначала сообщалось, что они выпрыгнули из окна 13 этажа из-за пожара.

Впоследствии стало известно, что погибли спасатель и еще один человек. Сначала СМИ сообщали, что это ребенок, однако впоследствии появились новые детали.

Поджог из-за ссоры

Скорее всего, причиной пожара стала семейная ссора жителей 14 этажа. Мужчина в порыве гнева во время спора с женой поджег квартиру. Она мгновенно загорелась, а огонь перекинулся на соседние квартиры.

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Погиб якобы именно мужчина-поджигатель. Он сорвался с высоты, когда его пытались спасти. Собственно из-за него в огненной ловушке на балконе оказался и спасатель Рустам Набитов. Он якобы не выдержал адской температуры и спрыгнул с балкона.

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Пожар был ликвидирован

Почти через 2 часа огонь удалось потушить. В прокуратуре также назвали ведущей версию с поджогом. Впрочем, на месте должны провести пожарно-техническую экспертизу.

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