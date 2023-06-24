У Росії триває сезон пожеж. Цього разу військова частина спалахнула у дуже тривожну для країни-окупантки ніч. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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У мережі публікують кадри, як епічно палає фрязинська військова частина. Навколо видно, як удень. В небо здіймається стовп диму.



Військова частина палає / Кадр з мережі

Причини пожежі – наразі невідомі. Жодних химерних заяв місцева влада ще не робила.

Пожежі у Росії – явище майже щоденне

Пожежі дуже сильно облюбували країну-терористку й навідують її майже щодня. У Волоколамську (Підмосков'я) 21 червня потужно спалахнув цех з виробництва палет. Вогонь був настільки сильним, що перекинувся на сусідні склади. Згодом заявили, що постраждалих внаслідок інциденту, звичайно ж, немає. Тим часом місцеві жителі бідкалися у соцмережах.

Тим часом біля Єкатеринбурга якось так вийшло, що згорів штаб дивізії російських військових. Рятувальникам довелося розбирати завали. Водночас інформації про постраждалих знову не було.