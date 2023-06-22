Це 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він наголосив, що посилатись лише на відкриті джерела Росії не можна.

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Наслідки вторгнення в Україну

"Якщо ми говоримо про руйнування, то не всі ефекти від цих нерозпізнаних об'єктів показують. Те, що показує російська пропаганда й ті наслідки, які є насправді – відрізняються", – розповів представник ГУР.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого подібного на болотах не було. А тепер є і буде лише посилюватися, така динаміка.

Що це було? Мабуть, НЛО,

– сказав Юсов.

Як зазначив представник ГУР, внутрішні конфлікти, НЛО над Москвою будуть ставати все частіше. Адже це прямий наслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ці наслідки все більше відчувають на собі пересічні росіяни й будуть відчувати.

"Зустріч з реальністю неминуча, на відміну від російської пропаганди", – додав Юсов.

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