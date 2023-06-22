Це 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він наголосив, що посилатись лише на відкриті джерела Росії не можна.
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Наслідки вторгнення в Україну
"Якщо ми говоримо про руйнування, то не всі ефекти від цих нерозпізнаних об'єктів показують. Те, що показує російська пропаганда й ті наслідки, які є насправді – відрізняються", – розповів представник ГУР.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну нічого подібного на болотах не було. А тепер є і буде лише посилюватися, така динаміка.
Що це було? Мабуть, НЛО,
– сказав Юсов.
Як зазначив представник ГУР, внутрішні конфлікти, НЛО над Москвою будуть ставати все частіше. Адже це прямий наслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Ці наслідки все більше відчувають на собі пересічні росіяни й будуть відчувати.
"Зустріч з реальністю неминуча, на відміну від російської пропаганди", – додав Юсов.
Юсов про наслідки атак невідомих безпілотників на Росію: дивіться відео
Що відомо про атаку дронів на Москву
- Вночі та вранці 30 травня росіяни почали повідомляти про атаку дронів на Москву та Підмосков'я. Спочатку з'явилась інформація про вибух на 25 поверсі житлового будинку у Новій Москві.
- Міноборони Росії заявило, що начебто по містах випустили 8 дронів. Однак на відео, які активно поширювали місцеві, видно, що це чистісінька брехня. Москву та область атакувало від 25 до 30 безпілотників.
- Американські чиновники вважають, що безпілотники намагались атакувати будинки російських військових. Мовиться про офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії.