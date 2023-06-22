Это 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что ссылаться только на открытые источники России нельзя.

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Последствия вторжения в Украину

"Если мы говорим о разрушениях, то не все эффекты от этих нераспознанных объектов показывают. То, что показывает российская пропаганда и те последствия, которые на самом деле – отличаются", – рассказал представитель ГУР.

До полномасштабного вторжения России в Украину ничего похожего на болотах не было. А теперь есть и будет только усиливаться, такова динамика.

Что это было? Видимо, НЛО,

– сказал Юсов.

Как отметил представитель ГУР, внутренние конфликты, НЛО над Москвой будут становиться все чаще. Ведь это прямое следствие полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Эти последствия все больше ощущают на себе рядовые россияне и будут ощущать.

"Встреча с реальностью неизбежна, в отличие от российской пропаганды", – добавил Юсов.

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