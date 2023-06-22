Это 24 Каналу прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что ссылаться только на открытые источники России нельзя.
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Последствия вторжения в Украину
"Если мы говорим о разрушениях, то не все эффекты от этих нераспознанных объектов показывают. То, что показывает российская пропаганда и те последствия, которые на самом деле – отличаются", – рассказал представитель ГУР.
До полномасштабного вторжения России в Украину ничего похожего на болотах не было. А теперь есть и будет только усиливаться, такова динамика.
Что это было? Видимо, НЛО,
– сказал Юсов.
Как отметил представитель ГУР, внутренние конфликты, НЛО над Москвой будут становиться все чаще. Ведь это прямое следствие полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Эти последствия все больше ощущают на себе рядовые россияне и будут ощущать.
"Встреча с реальностью неизбежна, в отличие от российской пропаганды", – добавил Юсов.
Юсов о последствиях атак неизвестных беспилотников на Россию: смотрите видео
Что известно об атаке дронов на Москву.
- Ночью и утром 30 мая россияне стали сообщать об атаке дронов на Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве.
- Минобороны России заявило, что вроде бы по городам выпустили 8 дронов. Однако на видео, которое активно распространяли местные, видно, что это чистейшая ложь. Москву и область атаковали от 25 до 30 беспилотников.
- Американские чиновники считают, что беспилотники пытались атаковать дома российских военных. Речь идет об офицерах Службы внешней разведки России.