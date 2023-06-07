Чиновники США полагают, что беспилотники пытались атаковать дома российских военных. Речь идет об офицерах Службы внешней разведки России.

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Это не была случайная атака

Высокопоставленный чиновник США и сотрудник Конгресса, осведомленный с этим делом, сказал, что удары беспилотников были нацелены на места, являющиеся московскими резиденциями офицеров российской разведки.

По данным Strider Technologies, по крайней мере один из жилых домов, который поразил дрон, связанный с российской Службой внешней разведки. Пока неизвестно, пострадал ли дом как-то офицера разведки и пострадал ли, собственно, кто-то из сотрудников.

Это не была какая-то случайная атака на состоятельный пригород. Удар был элементом психологической войны российско-украинского конфликта, впервые достигающего московских окрестностей,

– сказал соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.

Что известно об атаке дронов на Москву