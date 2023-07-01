Про пожежу повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал. Пожежу ліквідували, але рейс до Дубаю скасували.

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Ймовірно, спалахнув двигун

Пізно ввечері 30 червня в аеропорту "Пулково" спалахнув літак Boeing-777, а точніше, його хвостова частина. Ймовірно, загорівся один із двигунів літака.



Пожежа в "Пулково" / Фото росЗМІ

Пожежу ліквідували, а літак, який би мав виконати рейс до ОАЕ, відбуксирували на місце стоянки за допомогою рятувально-аварійного розрахунку.

Як в "Пулково" гасили пожежу: дивіться відео

Пресслужба аеропорту заявила, що постраждалих унаслідок пожежі немає. Однак що робитимуть з тими, хто купив собі квитки в Дубай, а замість того потрапив на фаєр-шоу – не уточнюють. Тільки-от росіяни у коментарях діляться кумедними скриншотами – під дописами про пожежу на літаку з рейсом в ОАЕ, реклама в Telegram пропонує їм "переїзд в Дубай".



А Telegram гарно жартує / Фото з мережі

В аеропорту Кишинева була стрілянина

Удень 30 червня в столиці Молдови трапилася стрілянина. Прикордонники не пустили в країну з міркувань безпеки 43-річного громадянина Таджикистану. Спершу були повідомлення, що це найманець ПВК "Вагнера", однак інформація не підтвердилася.

Після цього чоловік відкрив вогонь. За даними ЗМІ, він відібрав пістолет в одного з прикордонників. Тоді почалася стрілянина, в ході якої чоловік вбив двох людей – 31-річного прикордонника та 40-річного працівника служби охорони аеропорту. Силовики затримали громадянина Таджикистану. Під час затримання зловмисник зазнав поранення. Також поранення зазнав пасажир.

Трагедію розслідують як теракт, а нападникові загрожує довічне ув'язнення.