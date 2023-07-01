Хакери руху "КіберСпротив" поділилися результатами своєї роботи. Вони опублікували дані російських пілотів та неабиякі дані Сєргєя Корсукова – пілота ДРЛО А50У.

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Що хакери знайшли у Корсукова

Найцікавіше, що знайшли у російського пілота-терориста – його пікантні відео. Особливо цікаво ці кадри виглядають на тлі подій у Росії, які були минулих вихідних, а саме заколоту Пригожина. Українські хакери жартують, що Корсукову просто важко жити без Tinder – додатку для знаймоств, який більше не працює в Росії.

Також хакери припускають, що мастурбацією пілот вирішив "помститися Пригожину" і зробили з цього кумедний відеоряд.

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Однак крім розпусти у пілота знайшли ще дещо справді цікаве. Наприклад, списки його колег з іменами, званнями та зонами відповідальності в російській авіації.





Списки російських пілотів / Фото КіберСпротиву

Tinder більше не працює в Росії

Якщо ми вже згадали про цей додаток, то варто відзначити, що компанія Match Group, якій належить сервіс Tinder, ще на початку травня цього року оголосила, що йде з Росії. 30 червня був останнім днем, коли популярний додаток для знайомств був доступним для населення країни-терориста.

Програма поки що дозволяє увійти в свій обліковий запис, але більше не можна свайпати анкети: під час спроби зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.

Також Tinder тепер недоступний у магазинах додатків Google Play і AppStore. Крім того, неможливо зареєструватися за російським номером телефону.

Усі платні підписки російських користувачів автоматично перестануть подовжуватися. Якщо користувач мав діючу підписку, кошти за неї можна буде повернути.