Хакеры движения "КиберСпротив" поделились результатами своей работы. Они опубликовали данные российских пилотов и незаурядные данные Сергея Корсукова – пилота ДРЛО А50У.

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Что хакеры нашли у Корсукова

Самое интересное, что нашли у российского пилота-террориста его пикантные видео. Особенно интересно эти кадры выглядят на фоне событий в России, которые были в минувшие выходные, а именно мятеж Пригожина. Украинские хакеры шутят, что Корсукову просто тяжело жить без Tinder – приложения для съемок, которое больше не работает в России.

Также хакеры предполагают, что мастурбацией пилот решил "отомстить Пригожину" и сделали из этого забавный видеоряд.

Пилот Корсуков "мстит Пригожину": смотрите видео (осторожно, чувствительный контент, 18+)

Однако кроме разврата у пилота нашли еще кое-что действительно интересное. К примеру, списки его коллег с именами, званиями и зонами ответственности в российской авиации.





Списки российских пилотов / Фото КиберСопротивления

Tinder больше не работает в России

Если мы уже упомянули это приложение, то стоит отметить, что компания Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, еще в начале мая этого года объявила, что уходит из России. 30 июня был последним днем, когда популярное приложение для знакомств было доступно для населения страны-террориста.

Программа пока позволяет войти в свой аккаунт, но больше нельзя свайпать анкеты: при попытке сделать это высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позже.

Также Tinder теперь недоступен в магазинах приложений Google Play и AppStore. Кроме того, невозможно зарегистрироваться по российскому номеру телефона.

Все платные подписки российских пользователей автоматически перестанут удлиняться. Если пользователь имел действующую подписку, то средства за нее можно будет вернуть.