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Компанія Match Group, якій належить сервіс Tinder, дотрималась обіцянки, тож відсьогодні росіяни більше не можуть користуватися послугами, які пропонував їм застосунок.

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  • Програма поки що дозволяє увійти в свій обліковий запис, але більше не можна свайпати анкети: під час спроби зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.
  • Також Tinder тепер недоступний у магазинах додатків Google Play і AppStore.
  • Крім того, неможливо зареєструватися за російським номером телефону.
  • Усі платні підписки російських користувачів автоматично перестануть подовжуватися.
  • Якщо користувач мав діючу підписку, кошти за неї можна буде повернути.

Дізнавшись про майбутній вихід з ринку Росії, місцеві компанії кинулися створювати свої аналоги. Так, VK (ВКонтактє) негайно почала розробляти новий сервіс для знайомств і вже навіть представила його тестову версію.