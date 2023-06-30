Деталі
Компанія Match Group, якій належить сервіс Tinder, дотрималась обіцянки, тож відсьогодні росіяни більше не можуть користуватися послугами, які пропонував їм застосунок.
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- Програма поки що дозволяє увійти в свій обліковий запис, але більше не можна свайпати анкети: під час спроби зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.
- Також Tinder тепер недоступний у магазинах додатків Google Play і AppStore.
- Крім того, неможливо зареєструватися за російським номером телефону.
- Усі платні підписки російських користувачів автоматично перестануть подовжуватися.
- Якщо користувач мав діючу підписку, кошти за неї можна буде повернути.
Дізнавшись про майбутній вихід з ринку Росії, місцеві компанії кинулися створювати свої аналоги. Так, VK (ВКонтактє) негайно почала розробляти новий сервіс для знайомств і вже навіть представила його тестову версію.