Деталі

Компанія Match Group, якій належить сервіс Tinder, дотрималась обіцянки, тож відсьогодні росіяни більше не можуть користуватися послугами, які пропонував їм застосунок.

Дивіться також Військові, сини прокурора та білоруси: хто потрапив під 11 пакет санкцій ЄС

Програма поки що дозволяє увійти в свій обліковий запис, але більше не можна свайпати анкети: під час спроби зробити це висвічується інформація про помилку і прохання зайти пізніше.

Також Tinder тепер недоступний у магазинах додатків Google Play і AppStore.

Крім того, неможливо зареєструватися за російським номером телефону.

Усі платні підписки російських користувачів автоматично перестануть подовжуватися.

Якщо користувач мав діючу підписку, кошти за неї можна буде повернути.

Дізнавшись про майбутній вихід з ринку Росії, місцеві компанії кинулися створювати свої аналоги. Так, VK (ВКонтактє) негайно почала розробляти новий сервіс для знайомств і вже навіть представила його тестову версію.

Зазначимо також, що представник компанії Friends Fiduciary Corp, яка є акціонером Match Group, раніше підтверджував, що відхід Tinder пов'язаний із вторгненням Росії в Україну.