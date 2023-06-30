Станом на 21:00 повідомили, що аеропорт відновив роботу. Все, що відомо про трагедію, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Вагнерівець чи ні: прем'єр Молдови назвав країну, громадянин якої стріляв у аеропорту Кишинева

Що відбулося в аеропорту Кишинева

Вдень 30 червня чоловік відкрив вогонь в аеропорту Кишинева. Згодом вдалося встановити, що стрілок – 43-річний громадянин Таджикистану. Йому заборонили в'їзд у країну. Це аргументували міркуваннями безпеки.

Зловмисник застрелив:

Окрім того, відомо про одного постраждалого. Він перебуває під наглядом медиків.

Нападника затримали

Чоловік стріляв з пістолета, який вкрав у співробітника прикордонної поліції. Нападника оперативно затримали. Відомо, що при цьому він отримав поранення й наразі перебуває у критичному стані. Якщо нападник виживе, йому загрожує довічний термін ув'язнення.

Як відреагувала президентка країни

Майя Санду – президентка країни – висловила співчуття рідним загиблих. Вона наголосила, що цей день – трагічний для усіх.

Державні установи переведені в режим підвищеної готовності, поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій Республіці Молдова,
– мовиться у повідомленні.

Вже відомо, що стрілянину в аеропорту розслідують як теракт.