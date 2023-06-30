По состоянию на 21.00 сообщили, что аэропорт возобновил работу. Все, что известно о трагедии, читайте в материале 24 канала.
Обратите внимание Вагнеровец или нет: премьер Молдовы назвал страну, гражданин которой стрелял в аэропорту Кишинева
Что произошло в аэропорту Кишинева
Днем 30 июня мужчина открыл огонь в аэропорту Кишинева. Впоследствии удалось установить, что стрелок – 43-летний гражданин Таджикистана. Ему запретили въезд в страну. Это аргументировали соображениями безопасности.
Злоумышленник застрелил:
- пограничника – 31-летнего Сергея Мунтяна.
- сотрудника службы безопасности аэропорта.
Кроме того, известно об одном пострадавшем. Он находится под наблюдением медиков.
Нападавшего задержали
Мужчина стрелял из пистолета, укравшего у сотрудника пограничной полиции. Нападавшего оперативно задержали. Известно, что при этом он получил ранение и находится в критическом состоянии. Если нападающий выживет, ему грозит пожизненный срок заключения.
Как отреагировала президент страны
Майя Санду – президент страны – выразила соболезнования родным погибших. Она отметила, что этот день – трагичен для всех.
Государственные учреждения переведены в режим повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей Республике Молдова,
– говорится в сообщении.
Уже известно, что стрельбу в аэропорту расследуют как теракт.