По состоянию на 21.00 сообщили, что аэропорт возобновил работу. Все, что известно о трагедии, читайте в материале 24 канала.

Обратите внимание Вагнеровец или нет: премьер Молдовы назвал страну, гражданин которой стрелял в аэропорту Кишинева

Что произошло в аэропорту Кишинева

Днем 30 июня мужчина открыл огонь в аэропорту Кишинева. Впоследствии удалось установить, что стрелок – 43-летний гражданин Таджикистана. Ему запретили въезд в страну. Это аргументировали соображениями безопасности.

Заметьте! Сначала сообщалось, что стрелок может быть из ЧВК "Вагнера". В то же время, эта информация не подтвердилась.

Злоумышленник застрелил:

пограничника – 31-летнего Сергея Мунтяна.

сотрудника службы безопасности аэропорта.

Кроме того, известно об одном пострадавшем. Он находится под наблюдением медиков.

Важно! В сети показали жуткие кадры теракта. Очевидец теракта рассказал, что раздалось 7 – 8 выстрелов. Люди были очень напуганы и убегали со слезами на глазах.

Нападавшего задержали

Мужчина стрелял из пистолета, укравшего у сотрудника пограничной полиции. Нападавшего оперативно задержали. Известно, что при этом он получил ранение и находится в критическом состоянии. Если нападающий выживет, ему грозит пожизненный срок заключения.

Как отреагировала президент страны

Майя Санду – президент страны – выразила соболезнования родным погибших. Она отметила, что этот день – трагичен для всех.

Государственные учреждения переведены в режим повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей Республике Молдова,

– говорится в сообщении.

Уже известно, что стрельбу в аэропорту расследуют как теракт.