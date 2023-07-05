Россияне не сообщают, что спровоцировало пожар

Пожар возник на Лужской ТЭЦ. Была угроза опрокидывания огня на соседние здания. Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, пишет 24 Канал.

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На видео с места происшествия заметно, что пожар был очень сильным. В министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили, что возгорание произошло в производственном помещении. Какая причина – не сообщают. Местные телеграм-каналы написали, чтобы перед пожаром был слышен сильный взрыв.

К тушению пожара привлекли 30 спасателей и 9 единиц пожарной техники. Трассу, на которой расположена ТЭЦ, пришлось перекрыть. В 20.36 по местному времени огонь локализовали. По данным ведомства, пострадавших нет.

Смотрите видео пожара на Лужской ТЭЦ:

В России тушили сильный пожар на ТЭЦ: видео

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