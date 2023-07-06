Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що це не єдина пожежа у російській столиці.

Також там горів бізнес-центр, внаслідок чого є один загиблий. Своєю чергою, в лабораторному корпусі Інституту органічної хімії пролунав вибух.

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У Москві горів елітний ресторан

У Москві загорівся дах будівлі на Тверському бульварі, в якому розташовані два ресторани "Пушкинъ" і "Турандот".

У триповерховому будинку на момент займання перебували понад 100 людей. Їх усіх евакуювали.

У Москві спалахнула пожежа: відео

На фото та відео, які публікували очевидці у мережі, видно величезні клуби чорного диму та десятки здивованих перехожих.

Загорівся елітний ресторан: відео

Осередок горіння був над іншим рестораном – "Турандот". У той час там святкували весілля.

На місце прибули рятувальники та почали гасити полум'я. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Про це повідомили в МНС.

Людей евакуювали: відео

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За інформацією очевидців, у будівлі ресторану чули вибухи газових балонів. Пожежу тривалий час не могли загасити.

Дим заповнив усі прилеглі вулиці. Однак інформація щодо постраждалих не надходила.

Густий дим здійнявся в небо: відео



Згодом у мережі оприлюднили доволі кумедне відео – на пожежу в "Кафе Пушкинъ" прибігли дивитися "роззяви з позаминулого століття", вбрані у стародавній одяг.

Це були актори, адже поруч із рестораном розташований театр ГІТІС. У момент пожежі там проходили зйомки.

Актори ГІТІСа збіглися подивитися на пожежу: відео

Безтурботні роззяви знімають, як горить знаменитий ресторан на Тверському бульварі. Богемні завсідники "Кафе Пушкинъ" і "Турандота" тим часом думають, де вечеряти цього вечора. І, ймовірно, не тільки цього,

– мовиться у повідомленні одного з російських телеграм-каналів.

У будівлі перебували понад 100 людей: відео

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили про ліквідацію пожежі. Мовляв, на відкритій ділянці вогонь вже не горить.

Дивіться відео пожежі в центрі Москви

У Москві загорівся дах двох ресторанів / Фото росЗМІ

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