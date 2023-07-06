Об этом оповестили в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что это не единственный пожар в российской столице.
Также там горел бизнес-центр, в результате чего есть один погибший. В свою очередь, в лабораторном корпусе Института органической химии раздался взрыв.
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В Москве горел элитный ресторан
В Москве загорелась крыша здания на Тверском бульваре, в котором расположены два ресторана "Пушкинъ" и "Турандот".
В трехэтажном доме на момент возгорания находилось более 100 человек. Их всех эвакуировали.
В Москве вспыхнул пожар: видео
На фото и видео, опубликованных очевидцами в сети, видны огромные клубы черного дыма и десятки удивленных прохожих.
Загорелся элитный ресторан: видео
Очаг возгорания был над другим рестораном – "Турандот". В то время там праздновали свадьбу.
На место прибыли спасатели и начали тушить пламя. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
Людей эвакуировали: видео
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По информации очевидцев, в здании ресторана слышали взрывы газовых баллонов. Пожар долго не могли потушить.
Дым заполнил все близлежащие улицы. Однако информация о пострадавших не поступала.
Густой дым поднялся в небо: видео
Впоследствии в сети обнародовали довольно забавное видео – на пожар в "Кафе Пушкинъ" прибежали смотреть "зеваки из позапрошлого века", одетые в старинную одежду.
Это были актеры, ведь рядом с рестораном расположен театр ГИТИС. В момент пожара там проходили съемки.
Актеры ГИТИСа сбежались посмотреть на пожар: видео
Беззаботные зеваки снимают, как горит знаменитый ресторан на Тверском бульваре. Богемные завсегдатаи "Кафе Пушкинъ" и "Турандота" тем временем думают, где ужинать в этот вечер. И, вероятно, не только в этот,
– говорится в сообщении одного из российских телеграмм-каналов.
В здании находилось более 100 человек: видео
Впоследствии пропагандистские СМИ сообщили о ликвидации пожара. Мол, на открытом участке огонь уже не горит.
Смотрите видео пожара в центре Москвы
В Москве загорелась крыша двух ресторанов / Фото росСМИ
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Последние пожары в России
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- В результате погибли два человека – сам поджигатель и спасатель.
- В свою очередь, 19 июня в Москве горел Центральный ремонтно-механический завод. Людей из здания пришлось эвакуировать.