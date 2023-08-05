У ДСНС в коментарі 24 Каналу повідомили, що пожежа сталася у складській будівлі. Повідомляється, що пожежа орієнтовно на площі 200 квадратних метрів.

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Пожежа виникла у складській будівлі

Підрозділи ДСНС вже працюють на місці пожежі. Однак станом на 15:26 пожежу не вдалося локалізувати. Більше деталей у ДСНС пообіцяли повідомити згодом.

Водночас у мережі публікують світлини пожежі в Оболонському районі Києва. Над столицею через пожежу видно сірий дим. Також у мережі пишуть, що пожежа нібито сталася на СТО.

Пожежа в Оболонському районі / Фото "Реальный Киев"

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