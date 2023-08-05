У ДСНС в коментарі 24 Каналу повідомили, що пожежа сталася у складській будівлі. Повідомляється, що пожежа орієнтовно на площі 200 квадратних метрів.
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Пожежа виникла у складській будівлі
Підрозділи ДСНС вже працюють на місці пожежі. Однак станом на 15:26 пожежу не вдалося локалізувати. Більше деталей у ДСНС пообіцяли повідомити згодом.
Водночас у мережі публікують світлини пожежі в Оболонському районі Києва. Над столицею через пожежу видно сірий дим. Також у мережі пишуть, що пожежа нібито сталася на СТО.
Пожежа в Оболонському районі / Фото "Реальный Киев"
Пожежі у Києві: попередні новини
- Зранку 21 липня у Києві спалахнула пожежа в магазині. Пожежа площею 120 квадратних метрів сталася у двоповерховій будівлі. Унаслідок пожежі, на щастя, ніхто не постраждав.
- Також зранку 13 липня у медичному закладі в Подільському районі Києва спалахнула пожежа.
- Там загорілось приміщення майстерні. З цокольного поверху медичного закладу, де сталося загоряння, пожежа поширилися на площу 20 квадратних метрів.
- На щастя, обійшлося без жертв чи постраждалих. З будівлі було врятовано близько 60 людей, серед яких і персонал медзакладу та його відвідувачі.
- Також додамо, що 9 липня потужна пожежа спалахнула на Броварському шосе у Києві на АЗС "KLO" між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська".
- Причиною пожежі стало те, що в АЗС на високій швидкості в'їхало авто, внаслідок чого прогримів вибух. Водій кабріолета Audi не впорався із керуванням та влетів у колонку на автозаправній станції.
- Троє постраждалих були пасажирами автомобіля. Їх госпіталізували з опіками різного ступеня тяжкості. У поліції повідомили, що внаслідок пожежі на АЗС вигоріло 9 автівок. Також пожежа повністю знищила адміністративну будівлю, де було кафе, склади та касу.