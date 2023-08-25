Близько 14:50 у мережі з'явилися фото та відео пожежі в Києві, яку було видно з різних куточків міста. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа сталася у Печерському районі.
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Площа пожежі склала 1000 "квадратів".
За інформацією Кличка, загоряння виникло у квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку. Вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 "квадратів".
Мер Києва заяив про евакуацію мешканців будинку, де сталася пожежа.
Пожежа в Києві: дивіться відео
У ДСНС розповіли, що о 14:15 отримали повідомлення про пожежу за адресою: вул. Катерини Білокур, 8, яка виникла в одній із квартир на останньому поверсі триповерхового житлового будинку, з розповсюдженням на дах.
Рятувальники евакуювали 6 осіб. Станом на 15:25 на місці продовжували працювати рятувальники, ліквідація пожежі тривала.
О 16:02 Віталій Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби ліквідували пожежу в житловому будинку в Печерському районі. Одній постраждалій 21-річній дівчині медики надали допомогу на місці.
Пожежа в Печерському районі / Фото ДСНС
Раніше в Києві було велика пожежа на Оболоні
- 5 серпня рятувальники ліквідували пожежу в Оболонському районі. Пожежа сталася на вул. Бережанській, 9.
- На місце виклику було направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі. О 15:37 пожежу на площі 100 "квадратів" було ліквідовано.
- Додамо, що 21 липня у Києві спалахнула пожежа в магазині. Пожежа площею 120 квадратних метрів сталася у двоповерховій будівлі. Унаслідок пожежі, на щастя, ніхто не постраждав.