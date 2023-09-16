Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Місцеві ЗМІ повідомляли, що на місці інциденту працюють вогнеборці.

Зверніть увагу На Київщині близько семи годин гасили пожежу на нелегальному сміттєзвалищі

У мережі діляться моторошними кадрами пожежі.

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Вогонь пожирає будинки. У небо здіймається стовп диму.

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Пожежі в Україні – останні новини

У двохповерховому житловому будинку в Одесі 9 вересня 2023 року спалахнула пожежа. За попередніми даними, причиною став зарядний пристрій. Внаслідок пожежі постраждали 5 представників однієї родини. Серед них чоловік та четверо його доньок. Батька та одну з дівчаток госпіталізували у важкому стані.

У Тернополі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Повідомили, що площа горіння становить близько 9 000 "квадратів". З вогнем довелося боротися упродовж декількох годин. На щастя, даних про постраждалих внаслідок пожежі не було.

Людей закликають бути уважними та обережними й дотримуватися правил пожежної безпеки. Це – рятує життя.