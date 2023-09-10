Про це повідомили у ДСНС. Пожежа сталася у селі Стави.

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На сміттєзвалищі сталася пожежа

Вчора, 9 вересня, об 11:07 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в Ставах, Кагарлицької міської територіальної громади.

На місце пожежі направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Кагарлик. По прибуттю рятувальники встановили, що горить несанкціоноване сміттєзвалище,

– зазначили в ДСНС.

Пожежу локалізували о 14:51, а повністю ліквідували аж о 18:07. На місці інциденту працювали:

2 одиниці техніки,

7 осіб особового складу.

Причину займання наразі встановлюють.



Рятувальники гасили пожежу 7 годин / Фото ДСНС Київської області

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