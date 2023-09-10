Про це повідомили у ДСНС. Пожежа сталася у селі Стави.
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На сміттєзвалищі сталася пожежа
Вчора, 9 вересня, об 11:07 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в Ставах, Кагарлицької міської територіальної громади.
На місце пожежі направлено черговий караул 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Кагарлик. По прибуттю рятувальники встановили, що горить несанкціоноване сміттєзвалище,
– зазначили в ДСНС.
Пожежу локалізували о 14:51, а повністю ліквідували аж о 18:07. На місці інциденту працювали:
- 2 одиниці техніки,
- 7 осіб особового складу.
Причину займання наразі встановлюють.
Рятувальники гасили пожежу 7 годин / Фото ДСНС Київської області
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У Києві нещодавно теж були масштабні пожежі
- У Шевченківському районі Києва нещодавно сталася пожежа поблизу площі Перемоги. У ДСНС повідомили, що займання виникло на вулиці Дмитрівській, 4. Пожежа спалахнула в одноповерховій не чинній будівлі.
- Наступного дня масштабна пожежа виникла у Києві на Печерську. Займання сталося у квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку.
- Вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 квадратних метрів. Жителів будинку, де стався інцидент, довелося евакуйовувати.