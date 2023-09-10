Об этом сообщили в ГСЧС. Пожар произошел в селе Ставы.

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На свалке произошел пожар

Вчера, 9 сентября, в 11:07 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в Ставах, Кагарлыкской городской территориальной общине.

На место пожара направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части города Кагарлык. По прибытию спасатели установили, что горит несанкционированная свалка,

– отметили в ГСЧС.

Пожар локализовали в 14:51, а полностью ликвидировали только в 18:07. На месте инцидента работали:

2 единицы техники,

7 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливется.



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