Об этом сообщили в ГСЧС. Пожар произошел в селе Ставы.
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На свалке произошел пожар
Вчера, 9 сентября, в 11:07 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре в Ставах, Кагарлыкской городской территориальной общине.
На место пожара направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части города Кагарлык. По прибытию спасатели установили, что горит несанкционированная свалка,
– отметили в ГСЧС.
Пожар локализовали в 14:51, а полностью ликвидировали только в 18:07. На месте инцидента работали:
- 2 единицы техники,
- 7 человек личного состава.
Причина возгорания устанавливется.
Спасатели тушили пожар 7 часов / Фото ГСЧС Киевской области
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В Киеве недавно тоже были масштабные пожары
- В Шевченковском районе Киева недавно произошел пожар вблизи площади Победы. В ГСЧС сообщили, что возгорание возникло на улице Дмитровской, 4. Пожар вспыхнул в одноэтажном недействующем здании.
- На следующий день масштабный пожар возник в Киеве на Печерске. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома.
- Огонь распространился на крышу строения на общей площади 1000 квадратных метров. Жителей дома, где произошел инцидент, пришлось эвакуировать.