Пожежі стались у двох районах столиці. У Державній службі з надзвичайних ситуацій оприлюднили фото наслідків та розповіли деталі.

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Наслідки падіння уламків

У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Пожежу було ліквідовано приблизно через годину з моменту повідомлення про неї.



Унаслідок падіння уламків стались займання / Фото ДСНС

Уламок залетів у квартиру на 24 поверсі

Крім того, внаслідок падіння уламка у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі. Загоряння та потерпілих немає.



Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків дронів/ Фото ДСНС

У Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію. Пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.

Також унаслідок падіння уламків у цьому районі пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння й потерпілих немає.

У Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Унаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.



У двох районах столиці падіння уламків спричинили займання / Фото ДСНС

Зазначають, що на місці подій працювали 35 рятувальників та сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.



Рятувальники ліквідували наслідки атаки ворога / Фото ДСНС

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