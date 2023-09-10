Пожежі стались у двох районах столиці. У Державній службі з надзвичайних ситуацій оприлюднили фото наслідків та розповіли деталі.
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Наслідки падіння уламків
- У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Пожежу було ліквідовано приблизно через годину з моменту повідомлення про неї.
Унаслідок падіння уламків стались займання / Фото ДСНС
Уламок залетів у квартиру на 24 поверсі
Крім того, внаслідок падіння уламка у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі. Загоряння та потерпілих немає.
Рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків дронів/ Фото ДСНС
- У Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію. Пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.
Також унаслідок падіння уламків у цьому районі пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння й потерпілих немає.
- У Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Унаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.
У двох районах столиці падіння уламків спричинили займання / Фото ДСНС
Зазначають, що на місці подій працювали 35 рятувальників та сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Рятувальники ліквідували наслідки атаки ворога / Фото ДСНС
Головне про атаку
- Сьогодні вночі унаслідок атаки дронами вибухи пролунали в Києві.
- Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 "Шахедів", запущених ворогом.
- Ворог запускав дрони з північного напрямку, а саме з російського Курська.