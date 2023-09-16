У Рівненській області вогонь знищив деревʼяну церкву ХІХ ст. Займання сталося зранку 16 вересня.
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Пожежу гасили понад дві години
️Вогнеборці оперативно прибули на місце події та виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну церкву. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини.
О 4:44 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:55 повністю ліквідувати. Вогонь знищив будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.
Жертв та постраждалих не має,
– мовиться в повідомленні.
Від ДСНС залучили 4 пожежні автоцистерни та 10 рятувальників.
Причини займання зʼясовують правоохоронці.
У Рівному 15 вересня спалахнула масштабна пожежа
- У Рівному 15 вересня спалахнула масштабна пожежа. Повідомляють, що спалахнули котеджі, розташовані за місцевим супермаркетом. Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила. Місцеві ЗМІ повідомляли, що на місці інциденту працюють вогнеборці.
- Рятувальники розповіли, що 15 вересня близько 19 години 36 хвилин на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Андрія Мельника у місті. Тому ДСНС одразу направили на місце подій свої чергові гарнізони.
- У ДСНС розповіли, що на ліквідацію одразу було подано вогнегасні речовини. Попри це, внаслідок пожежі вогнем знищено покриття на площі 360 метрів квадратних та перекриття на площі 120 метрів квадратних.