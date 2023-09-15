Мережею розлетівся ролик, на якому можна побачити, що фізичне покарання від вчителя фізкультури явно перетнуло всі межі допустимого. Він повалив одного з учнів на підлогу біля дошки та почав бити його ногами.

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Що відомо про інцидент

Як ми зазначили, у мережі активно обговорювали відео, викладене, ймовірно, самими школярами. На ньому можна побачити розлюченого вчителя фізкультури, який ногами бив школяра біля дошки та шарпав його.

... Вставай, іди сюди! Я тебе помилую зараз!

– кричав розлючений вчитель.

Як зазначають у поліції Рівненської області, 15 вересня близько 11:00 співробітники проводили моніторинг соціальних мереж. Під час нього поліцейські виявили ролик, знятий в одній зі шкіл у селі Хотин, що у колишньому Березнівському районі. На ньому вчитель б'є учня.

Власне, на місце події відразу ж вирушили співробітники ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції та слідчо-оперативна група.

У поліції детальніше розповіли про те, що сталося. Правоохоронцям вдалося встановити, що інцидент стався напередодні близько 13:00 під час перерви. Тоді 35-річний вчитель фізичного виховання у школі підійшов до 14-річного школяра, котрий навчається у 9 класі, та на очах усього класу побив його. Як кажуть у поліції, він завдав йому два удари ногою в область тулуба.

Відомості про завдання умисного легкого тілесного ушкодження уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо дії вчителя кваліфікували за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають

Що кажуть у школі

З журналістами "Рівне Медіа" поспілкувалася заступниця директора філії Валентина Дудар. За її словами, сам інцидент стався 14 вересня під час перерви між уроками.

Керівництво закладу зауважує, що не отримувало жодного звернення ані від батьків, ані від учнів. Тим часом від проведення занять цього вчителя відсторонили та замінили його іншим. Крім того, триває службове розслідування.

Зараз ми спілкуємося зі свідками, батьками та викладачем із цієї нагоди,

– додала Дудар.

Звернімо увагу на те, що у мережі деякі користувачі стали на захист вчителя, хоч і засудили його дії. Кажуть, що знають його давно і лише з найкращої сторони. І що для того, щоб він так зірвався, потрібно було добряче йому допекти.