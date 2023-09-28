На щастя, львів'янин вижив – його доправили до лікарні з травмами. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
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Деталі моторошного інциденту
Зранку 28 вересня близько 11:00 у Львові по вулиці Зелена спалахнула пятиповерхівка. Під час пожежі у будинку 27-річний хлопець вистрибнув з балкону 4 поверху, намагаючись врятуватися. Подія сталася ще до приїзду пожежників.
По вулиці Зелена у Львові загорівся будинок / ДСНС
Місцеві телеграм-канали опублікували відео інциденту. На відео видно, що поверхом нижче від хлопця палахкотів потужний вогонь та валив дим. Як згодом повідомили у ДСНС, загоряння виникло саме на 3 поверсі будівлі.
Львів'янин залишився живим – він отримав травми середньої тяжкості. Наразі хлопець перебуває у медзакладі Львова. Його госпіталізували у лікарню святого Луки з діагнозом "кататравма" – тобто травма внаслідок падіння з висоти.
Падіння хлопця з 4 поверху у Львові: шокуюче відео
Інші масштабні пожежі в Україні
- Ввечері 23 вересня на Теремках у Києві спалахнув притулок бездомних котів "Котохата". Там перебувало близько 60 тваринок, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку, У притулку заявили про умисний підпал.
- На Івано-Франківщині загорівся санаторій, же у цей час жили діти. Будівля буда дерев'яною, тому вогонь швидко поширювався й існував ризик перекидання на інші будинки. На щастя, постраждалих немає.
- В Одесі спалахнула суха трава поблизу житлових будинків, що ледь не призвело до знищення понад ста будинків. Полум'я охопило площу понад 10 гектарів – пожежники боролися з вогнем близько 4 годин.