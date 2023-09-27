Трагедія трапилась на весільній вечірці в районі Хамданія в іракській провінції Ніневія. За даними державних ЗМІ, пожежа охопила велику залу для заходів після того, як під час святкування було запалено феєрверк, повідомила місцева цивільна оборона.

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Кількість загиблих перевищила 100

Заступник губернатора Ніневії Хасан аль-Аллак повідомив, що наразі підтверджено смерть 113 осіб. Також державні ЗМІ повідомляють, що 150 осіб зазнали поранень.

Ми бачили, як пульсуючий вогонь виходив із зали. Ті, кому вдалося вибратися, та ті, хто не застряг. Навіть ті, хто вибрався назовні, були поранені,

– сказав свідок подій, 34-річний Імад Йохана.

Тим часом Нагірний Карабах теж оговтується від трагічної пожежі та шукає сотні безвісти зниклих людей.

Що відомо про трагічний вибух у Нагірному Карабаху