Трагедия произошла на свадебной вечеринке в районе Хамдания в иракской провинции Ниневия. По данным государственных СМИ, пожар охватил большой зал для мероприятий после того, как во время празднования был зажжен фейерверк, сообщила местная гражданская оборона.

Смотрите также Там проживали дети: в Ивано-Франковской области горел санаторий

Число погибших превысило 100

Заместитель губернатора Ниневии Хасан аль-Аллак сообщил, что в настоящее время подтверждена смерть 113 человек. Также государственные СМИ сообщают, что 150 человек получили ранения.

Мы видели, как пульсирующий огонь выходил из зала. Те, кому удалось выбраться, и те, кто не застрял. Даже выбравшиеся наружу были ранены,

– сказал свидетель событий, 34-летний Имад Йохана.

Тем временем Нагорный Карабах тоже приходит в себя от трагического пожара и ищет сотни без вести пропавших людей.

Что известно о трагическом взрыве в Нагорном Карабахе