У ДСНС зазначили, що "необачні дії ледь не знищили понад 100 житлових будинків". Як зазначають рятувальники, масштабна пожежа спалахнула у Київському районі Одеси.

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Через що могла статися пожежа

Сьогодні рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони, працівниками поліції понад 4 години боролися з масштабною пожежею у Київському районі Одеси,

– кажуть у ДСНС.

Відомо, що горіла суха трава поблизу житлових будинків. Полум'я охопило площу понад 10 гектарів. У ДСНС зазначають, що рятувальники робили все можливе, щоб вогонь не розповсюдився на будівлі. Кажуть, що він таки перекинувся на 5 будинків. Водночас понад 100 вдалося врятувати.

Полум'я охопило площу у понад 10 гектарів: дивіться відео

Ймовірною причиною масштабної пожежі у ДСНС називають необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

"Будьте свідомими. Спалювання сухої рослинності приводить до великого лиха та завдає численних збитків, а іноді й забирає життя!" – наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що напередодні на Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа. Там ущент згорів санаторій, в якому мешкали діти.

Що відомо про пожежу у санаторії