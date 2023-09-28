У ДСНС зазначили, що "необачні дії ледь не знищили понад 100 житлових будинків". Як зазначають рятувальники, масштабна пожежа спалахнула у Київському районі Одеси.
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Через що могла статися пожежа
Сьогодні рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної охорони, працівниками поліції понад 4 години боролися з масштабною пожежею у Київському районі Одеси,
– кажуть у ДСНС.
Відомо, що горіла суха трава поблизу житлових будинків. Полум'я охопило площу понад 10 гектарів. У ДСНС зазначають, що рятувальники робили все можливе, щоб вогонь не розповсюдився на будівлі. Кажуть, що він таки перекинувся на 5 будинків. Водночас понад 100 вдалося врятувати.
Полум'я охопило площу у понад 10 гектарів: дивіться відео
Ймовірною причиною масштабної пожежі у ДСНС називають необережне поводження з вогнем невстановленою особою.
"Будьте свідомими. Спалювання сухої рослинності приводить до великого лиха та завдає численних збитків, а іноді й забирає життя!" – наголошують у ДСНС.
Зазначимо, що напередодні на Івано-Франківщині спалахнула масштабна пожежа. Там ущент згорів санаторій, в якому мешкали діти.
Що відомо про пожежу у санаторії
- 25 вересня надійшла інформація про те, що надзвичайна ситуація трапилася в Івано-Франківській області. Якщо бути точнішими, то мовиться про село Красноїлля, де спалахнув санаторій.
- Власне, о 18:28 у ДСНС повідомили про пожежу у будівлі комплексу відпочинку. Щойно вогнеборці прибули на місце інциденту, другий і мансардний поверхи будівлі охопив вогонь. Тоді площа пожежі сягала близько 750 квадратних метрів.
- Варто звернути увагу на те, що споруда санаторію дерев'яна. Через це полум'я дуже швидко поширювалося. Була загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будинки, але цьому вдалося запобігти завдяки надзвичайникам.
- Відомо, що у санаторії мешкали 148 дітей і 20 осіб обслуговуючого персоналу. Останні вивели дітлахів зі споруди. Усіх мешканців комплексу скерували до іншого санаторію.