Враг наносил удары с 00:00 до 04:20 в пятницу, 9 июня. К сожалению, удалось уничтожить не все воздушные цели.
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Россияне атаковали ракетами и дронами
По уточненной информации, 9 июня в период с 00:00 до 04:20, российские захватчики нанесли удар по территории Украины иранскими дронами-камикадзе "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Враг пытался атаковать военные объекты и критическую инфраструктуру.
Всего враг выпустил по территории Украины:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 10 ударных БпЛА "Shahed" и "Ланцет";
- 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam).
Силы и средства противовоздушной обороны смогли уничтожить:
- 4 крылатые ракеты;
- 4 ударных БПЛА;
- 4 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того, в Генштабе отметили, что в течение суток враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.
Ночная атака россиян 9 июня: что известно
- В ночь с 8 на 9 июня тревога по Украине звучала трижды. Сначала враг атаковал "Калибрами" Умань, затем существовала угроза применения ЗРК С-300 и ОТРК "Искандер". После этого, 9 июня, тревогу объявили третий раз за ночь из-за угрозы ударов крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.
- В результате ночной атаки произошло попадание в жилой массив частного сектора в Житомирской области. К сожалению, одна женщина в Звягельской общине погибла, еще 3 человека получили ранения.
- Дроны-камикадзе враг направил на Харьковщину. В результате атаки произошли пожары на объектах инфраструктуры в Богодуховском районе.
- В результате ночной атаки также зафиксировано повреждение 2 объектов газодобычи и линии электропередачи в Житомирской области. Также в результате артобстрела попадание в один из объектов Оператора ГТС Украины в Запорожской области.
- В Офисе генпрокурора сообщили, что из-за обстрела Житомирщины открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, что привело к гибели человека.