Враг наносил удары с 00:00 до 04:20 в пятницу, 9 июня. К сожалению, удалось уничтожить не все воздушные цели.

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Россияне атаковали ракетами и дронами

По уточненной информации, 9 июня в период с 00:00 до 04:20, российские захватчики нанесли удар по территории Украины иранскими дронами-камикадзе "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Враг пытался атаковать военные объекты и критическую инфраструктуру.

Всего враг выпустил по территории Украины:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

10 ударных БпЛА "Shahed" и "Ланцет";

4 БПЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam).

Силы и средства противовоздушной обороны смогли уничтожить:

4 крылатые ракеты;

4 ударных БПЛА;

4 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в Генштабе отметили, что в течение суток враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

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