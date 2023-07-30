Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона напомнив, что это далеко не первая атака, сообщает 24 Канал.

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Разве впервые такое? В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже "касается". Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко,

– отметил Юрий Игнат.

Спикер добавил, что как бы российские власти не хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, что-то все-таки прилетает.

"Поэтому говорить о российском "спокойствии в глубинке" уже не приходится. Они получили то, что хотели", – добавил Игнат.

Главное о "хлопке" в Москве

Этой ночью в российской столице произошел взрыв на территории комплекса "Москва-Сити", а россияне заявили об атаке дронов. Кроме того, минобороны страны-агрессора утверждает, что "отразило атаку".