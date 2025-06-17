Жуткий момент прилета ракеты с кассетными боеприпасами попал на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

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Очевидцы сняли момент прилета ракеты

Стоит заметить, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что после российского удара по дому на столичных Нивках экстренные службы нашли частицы кассетных боеприпасов.

К счастью, никто не погиб. Однако Россия намеренно использует такие боеприпасы, чтобы убить как можно больше людей.

Жители Киева сняли момент атаки на столицу: видео очевидцев

Отметим, что страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население и обстреливать Украину. Этой ночью от российской атаки больше всего пострадал Киев. В столице зафиксированы удары по 27 локациям.

В результате циничной атаки россиян погибли по меньшей мере 20 человек, еще 139 пострадали. 18 июня в городе объявлено Днем траура. По состоянию на 15:30 17 июня спасательно-поисковая операция до сих пор продолжается.