Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, одна из ракет попала в железнодорожную инфраструктуру.
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Уничтожено 8 зданий
В результате взрыва погиб 48-летний мужчина. Также уничтожены 8 зданий: под завалами находятся три легковых и один грузовой автомобили. Кроме этого, в жилом доме, расположенном рядом, выбило стекла и заблокировало двери.
Еще две ракеты попали в промышленное предприятие. Здание разрушено, но, к счастью, там никто не пострадал.
Рашистская сволочь за все ответит! Все будет Украина!
– подчеркивает глава Днепропетровской ОВА.
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