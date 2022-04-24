Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, одна з ракет потрапила в залізничну інфраструктуру.

Важливо Поралися на городі: під Запоріжжям унаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинули 3 людини

Знищено 8 будівель

Внаслідок вибуху загинув 48-річний чоловік. Також знищено аж 8 будівель: під завалами перебувають три легкові та один вантажний автомобілі. Окрім цього, у житловому будинку, який розташований поруч, повибивало шибки та заблокувало двері.

Ще дві ракети потрапили у промислове підприємство. Будівля зруйнована, але, на щастя, там ніхто не постраждав.

Рашистська сволота за все відповість! Все буде Україна! – наголошує голова Дніпропетровської ОВА.

Зверніть увагу – нічне звернення Володимира Зеленського за 23 квітня: дивіться відео