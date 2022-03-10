Ведь опасались хаоса. Также во власти не ожидали, что нападение будет со всех фронтов – в том числе из Беларуси. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов признал, что власти знали о планируемом нападении России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что власти Украины готовились к вторжению России с ноября. Но сказать открыто об этом не могли – опасались хаоса.

В ноябре 2021 года уже стало понятно, что риск войны – реальный. Тогда, как выразился секретарь СНБО, он уже надел свою черную форму.

Мы не могли обществу сказать, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик России, чтобы здесь начался хаос. Мы до последнего держались, до последнего готовились. Четко понимали, что это произойдет,

– сказал Данилов.

Правда, уточнил, что нападение со стороны Беларуси было неожиданным: "Такого "удара в спину" мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это для нас была неожиданность – это я могу сказать".

Напомним, разведки стран Запада, в том числе США и Великобритании, начали предупреждать об агрессивных намерениях России еще в середине октября. К тому же, еще в сентябре, об этом писали западные СМИ.

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