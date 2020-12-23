"Дьявольские соблазны" : в Литве прокомментировали возможность нормализовать отношения с Россией
Новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал возможность нормализовать отношения с Россией. Он убежден, что не нужно даже пытаться, ведь это – дьявольские соблазны.
Это улица с односторонним движением, ведь отношения с Россией сейчас в руках российского режима. Габриэлюса Ландсбергиса цитирует литовское издание LRT.
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Это не только литовский вопрос, моя принципиальная позиция – это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупирует территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фейковые новости и делая это почти в военном порядке,
– заявил литовский дипломат.
Он убежден, что не стоит ожидать каких-либо изменений в российской политике. Якобы, только когда она захочет быть настоящим международным игроком, то изменит свое отношение к другим государствам.
"В отношении России не нужно допускать иллюзии и наивности. Это может случиться и с нами. Я иногда слышу это от бизнеса в сферах, связанных с Россией, что отношения можно было бы улучшить. Я думаю, что нужно не сдаваться, это такие дьявольские соблазны", – резюмировал Габриэлюс Ландсбергис.
Кратко о взаимоотношениях Литвы и России:
- Литва имеет общую границу с Россией, а конкретно с ее европейской частью – Калининградской областью. После распада Советского Союза Литва полностью отвернулась от России и начала процесс собственной евроинтеграции.
- Причины разные, но основная, видимо, это агрессивная политика. Ведь Литва стала частью Советского Союза после оккупации, поэтому этот путь ей давно известен. Отношения России с Литвой, как и другими балтийскими государствами довольно напряженные.
- К слову, у Литвы хорошие отношения с Украиной. В частности она активно поддерживает евроинтеграционные стремления нашего государства и часто выступает лоббистом Украины в европейских институтах.
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