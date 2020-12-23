Новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал возможность нормализовать отношения с Россией. Он убежден, что не нужно даже пытаться, ведь это – дьявольские соблазны.

Это улица с односторонним движением, ведь отношения с Россией сейчас в руках российского режима. Габриэлюса Ландсбергиса цитирует литовское издание LRT.

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Это не только литовский вопрос, моя принципиальная позиция – это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупирует территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фейковые новости и делая это почти в военном порядке,

– заявил литовский дипломат.

Он убежден, что не стоит ожидать каких-либо изменений в российской политике. Якобы, только когда она захочет быть настоящим международным игроком, то изменит свое отношение к другим государствам.

"В отношении России не нужно допускать иллюзии и наивности. Это может случиться и с нами. Я иногда слышу это от бизнеса в сферах, связанных с Россией, что отношения можно было бы улучшить. Я думаю, что нужно не сдаваться, это такие дьявольские соблазны", – резюмировал Габриэлюс Ландсбергис.

Кратко о взаимоотношениях Литвы и России: