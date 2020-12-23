"Диявольські спокуси": у Литві прокоментували можливіть нормалізувати відносини з Росією
Новий очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував можливість нормалізувати відносини з Росією. Він переконаний, що не потрібно навіть намагатися, адже це – диявольські спокуси.
Це вулиця з одностороннім рухом, адеж відносини з Росією зараз у руках російського режиму. Габріелюса Ландсбергіса цитує литовське видання LRT.
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Це не тільки литовське питання, моя принципова позиція – це держава, яка тероризує своїх сусідів, окупує території, порушуючи суверенітет, втручаючись у вибори, поширюючи фейкові новини й роблячи це майже у військовому порядку,
– заявив литовський дипломат.
Він переконаний, що не варто очікувати будь-яких змін у російській політиці. Мовляв, лише коли вона захоче бути справжнім міжнародним гравцем, то змінить своє ставлення до інших держав.
"Щодо Росії не потрібно допускати ілюзії та наївності. Це може траплятися й з нами. Я іноді чую це від бізнесу у сферах, пов'язаних з Росією, що відносини можна було б поліпшити. Я думаю, що потрібно не здаватися, це такі диявольські спокуси", – резюмував Габріелюс Ландсбергіс.
Коротко про взаємини Литви й Росії:
- Литва має спільний кордон з Росією, а конкретно з її європейською частиною – Калінінґрадською областю. Після розпаду Радянського Союзу Литва повністю відвернулася від Росії та розпочала процес власної євроінтеграції.
- Причини є різними, але основна, мабуть, це агресивна політика. Адже Литва стала частиною Радянського Союзу після окупації, тож цей шлях їй давно відомий. Відносини Росії з Литвою, як й іншими балтійськими державами доволі напружені.
- До слова, у Литви гарні відносини з Україною. Зокрема вона активно підтримує євроінтеграційні прагнення нашої держави й часто виступає лобістом України в європейських інституціях.
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