Новий очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував можливість нормалізувати відносини з Росією. Він переконаний, що не потрібно навіть намагатися, адже це – диявольські спокуси.

Це вулиця з одностороннім рухом, адеж відносини з Росією зараз у руках російського режиму. Габріелюса Ландсбергіса цитує литовське видання LRT.

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Це не тільки литовське питання, моя принципова позиція – це держава, яка тероризує своїх сусідів, окупує території, порушуючи суверенітет, втручаючись у вибори, поширюючи фейкові новини й роблячи це майже у військовому порядку,

– заявив литовський дипломат.

Він переконаний, що не варто очікувати будь-яких змін у російській політиці. Мовляв, лише коли вона захоче бути справжнім міжнародним гравцем, то змінить своє ставлення до інших держав.

"Щодо Росії не потрібно допускати ілюзії та наївності. Це може траплятися й з нами. Я іноді чую це від бізнесу у сферах, пов'язаних з Росією, що відносини можна було б поліпшити. Я думаю, що потрібно не здаватися, це такі диявольські спокуси", – резюмував Габріелюс Ландсбергіс.

Коротко про взаємини Литви й Росії: