Напомним, что в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым. После этого Европа продолжила сотрудничество с РФ.

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Однако, по словам Джонсона, мир и ситуация изменились, и теперь нужно настаивать на обеспечении коллективной безопасности.

После вторжения России в Украину мы не сможем предполагать, что можно будет вернуться к какому-то статус-кво, что снова нормализуем отношения, как это произошло в 2014 году,

– сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что Великобритания делает все возможное, чтобы поддержать украинцев и оказывать безумное давление на Путина. Он добавил, что вместе с США и ЕС они ввели самый масштабный в истории России пакет санкций против нее. И он будет расти, пока эта агрессия не закончится.

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